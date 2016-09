Kaikki yhdessä mukaan tekemään Suomen satavuotisjuhlaa. Tällä idealla ollaan liikkeellä, kun kunnissa suunnitellaan ohjelmaa Suomi100 -vuoden kunniaksi.

Mukana valmisteluissa on laaja joukko toimijoita: kulttuuriyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä, urheiluseuroja, harrasteyhdistyksiä ja kuntien eri hallinnon tahoja.

Suunnitelmat etenevät koko ajan, mutta jo nyt ensi vuoden kalenteriin on lyöty lukkoon lukuisia tapahtumia.





Ikaalisissa toivotaan sataa uutta ikaalilaisvauvaa

Ikaalisissa viisi teemaryhmää on ideoinut ohjelmaa.

Tapahtumista ovat varmistuneet ainakin kirkkovenesoutu Kyrösjärven ympäri 10. kesäkuuta ja lukion musikaali keväällä.

Soututapahtumassa Kyrösjärven ympäri soudetaan kahdella kirkkoveneellä. Tapahtuman pääveturina on Luhalahden kyläseura. Tavoitteena on saada mukaan ainakin viisi kylää, jotka rekrytoivat mukaan soutajat ja heidän varahenkilönsä. Mukana suunnittelussa ovat olleet Luhalahti, Tevaniemi, Sisättö ja Riitiala.

Musikaalissa on mukana myös Ikaalisten Nuoriso-orkesteri. Esitykset ovat huhtikuussa pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Uuden keskustan koulun avajaisjuhlat pidetään sattuvasti juuri Suomen juhlavuonna. Kakkospesän päiväkoti puolestaan juhlii kolmikymppisiään.

Juhlavuoden kunniaksi kaupunkiin toivottaisiin syntyvän sata uutta ikaalilaista vauvaa.





Hämeenkyrön kohokohtana Sillanpää-ooppera

Hämeenkyrössä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan yksi kohokohdista on Sillanpää -ooppera.

Nobel-kirjailija Frans Emil Sillanpäästä kertovaa oopperaa tähdittää ja taiteellisesti johtaa baritoni Waltteri Torikka. Teos kantaesitetään Myllykolun kesäteatterissa, F. E. Sillanpään syntymäkodin miljöössä.

Oopperan libreton on kirjoittanut Sillanpää-asiantuntija, filosofian tohtori Panu Rajala ja sävellys on Seppo Pohjolan käsialaa.

Pirkanmaan liitto on myöntänyt oopperalle 9 000 euron valtionavustuksen. Valtion apua saavat hankkeet, jotka on hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan.

Kolmatta kertaa järjestettävässä Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtumassa esitellään hämeenkyröläisten yksityisten ja julkisten talojen, rakennusten ja tilojen historiaa ja nykypäivää. Ensi vuonna tapahtuman teemana on 100-vuotiaat talot ja niiden tarinat.

Suomen 100-vuotisen taipaleen kunniaksi Hämeenkyrössä lämmitetään kiukaat kuumiksi ja kutsutaan kaikki lauteille Saunoja Suvessa -tapahtumassa.

Heiskalla esitetään kirkko-ooppera Huutolaistytön laulu. Sen toteuttaa Maaseudun Taiteellinen Teatteri ry ja yhteistyökumppaneina ovat Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta yhdessä Hämeenkyrön ja Ylöjärven seurakuntien kanssa.

”Hämeenkyrö laulaa ja soi – Suomelle” on kolmen kuoron ja nuorisopuhallinorkesterin yhteiskonsertti. Konsertti järjestetään marraskuussa Hämeenkyrössä. Sen toteuttavat Pinsiön Mieskuoro, Kyröskosken Naiskuoro, Kyröskosken Mieskuoro ja Hämeenkyrön Nuorisopuhallinorkesteri Puhallica.

Konsertin tavoitteena on tarjota Suomen sataa itsenäistä vuotta esiintuova tapahtuma, joka esiintyjäryhmien lisäksi luo yhtenäisyyden ja yhdessäolon elämyksen yleisölle. Painopisteessä on suomalainen musiikki.

Myös monitoimikeskus Sillan vihkiäisiä vietetään todennäköisesti Suomen juhlavuonna.





Jämijärvellä kuljetaan Sävelten siivin

Jämijärvellä kuullaan 5. maaliskuuta kirkossa Jaakko Kortekankaan ja Petteri Salomaan konsertti. Järjestäjänä on Jämijärven seurakunta.

Jämillä järjestetään heinäkuussa kolmipäiväinen Sävelten Siivin -konserttisarja.

21. heinäkuuta konsertoivat Jämi Areenalla Arja Koriseva ja Jyrki Anttila. Konsertissa kuullaan suomalaisen musiikin koskettavimmat laulut klassisesta viihteeseen sadan vuoden ajalta. Orkesterissa soittavat Kimmo Leppälä, klarinetti ja saksofoni, Petri Ikkelä, harmonikka, Ilkka Joronen, piano ja Ilkka Leppälä, kontrabasso.

”Maljanne, herra kreivi!” -konsertti soi Jämillä 22. heinäkuuta. Operettigaalan solisteina ovat Suomen eturivin laulajiin kuuluvat Jyrki Anttila, Aki Alamikkotervo, Jouni Kokora, Ville Salonen, Tiina-Maija Koskela ja Tiina Vahevaara. Lohjan kaupungin orkesterin jäsenistä koottua 17 soittajan orkesteria johtaa Tuomas Törmi.

Tapahtuman päättää kirkkokonsertti 23. heinäkuuta. Tuolloin Jämijärven kirkossa esiintyvät oopperalaulaja Jaakko Ryhänen ja pianisti Seppo Hovi.

Myös muita konsertteja on Jämijärvellä suunnitteilla. Viihdytysjoukot-orkesterin ja lauluyhtyeen konsertti on 9. huhtikuuta. Solistina on Johanna Debreczeni.

Luonnonpäivät Villiinny keväästä järjestetään 20. toukokuuta Jämillä. Se on metsähallituksen ja Jämin alueen toimijoiden organisoima monipuolinen tapahtumapäivä.

Kesäkuun 10. järjestetään Avoimet pihat -tapahtuma, jonka järjestää Jämijärvi-Seura. Samaan päivään suunnitellaan Tervetuloa kylään -tapahtumaa.

Jämijärven keskuskoulu järjestää itsenäisyysgaalan Jämi Areenalla 5. kesäkuuta.

Lasten maanantaikisat juhlivat 50 vuotta ensi vuonna.

Vuoden päättää 31. joulukuuta Jämijärven Yrittäjien järjestämä ilotulitus.

Viljakkalassa iso tapahtuma ensi vuonna on Hämeen Kevätsoitto. Se on 9. huhtikuuta Seurojentalolla. Mukaan odotetaan reipasta sataa pelimannia sekä useita satoja kuulijoita.

– Ylöjärven kunta kannustaa yhdistyksiä ja yhteisöjä järjestämään Suomen juhlavuoden kunniaksi erilaisia tapahtumia. Kaupunki tarjoaa tilat maksutta, kun tapahtuma on hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan. Muutoinkin yhdistysten kannattaa sisällyttää toimintaansa juhlavuoden tapahtumia hakiessaan kaupungin toiminta-avustusta, kertoo kulttuurisihteeri Minna Vallin.

Terhi Palonen