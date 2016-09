Seurajoukkueet kokoontuvat Ikaalisiin viikonloppuna

IKAALINEN. Viikonvaihteessa Tampereella järjestettävän yleisurheilun Suomi-Ruotsi -maaottelun oheistapahtumana järjestetään Pirkanmaalla parhaiden suomalaisten urheiluseurojen Vattenfall-seuracupin finaali neljässä kuntakokoluokassa. Joukkuefinaalit järjestetään Ikaalisissa, Kangasalla, Nokialla ja Valkeakoskella.

Seuracupin megasarjan finaalissa kilpailevat kuntakokoluokan 5 000 – 10 000 asukkaan kuntien seurat. Ikaalisiin saapuu isäntäseura IU:n vieraaksi 15 muun seuran joukkueet ympäri Suomea. Kilpailusarjat ovat tytöt ja pojat 11-17 vuotta. Joukkueisiin kuuluu liki 40 urheilijaa, joten Ikaalisten kentällä on lauantaina aamuvarhaisesta melkoinen säpinä, kun liki 600 urheilijaa kilpailee 32 lajissa ja sukkulaviestissä.

– Finaalin avaus avajaismarsseineen on jo kello 8.30 ja kilpailut alkavat kello 9. Kiire on melkoinen, kun kisa on saatava päätökseen ja kaikki 16 joukkuetta linja-autoihin iltapäiväkolmen tienoilla, jotta joukkueet ehtivät viestikisaan ja Ruotsi-maaottelun avajaismarssiin, kuvaa edessä olevaa urakkaa kilpailun johtaja, IU:n yleisurheilupomo Harri Samuelsson.

– Myös koko järjestäjäporukka, noin 70 henkeä, viedään urheilijoiden lisäksi Ratinaan maaottelua katsomaan ja myös omille urheilijoille hurraamaan, jatkaa Samuelsson.

– IU:lla on myös joukkue mukana sarjan finaalissa, mutta joukkue on hieman vajaa ja emme odota mitään kärkipään sijoituksia. Joukkueessa on kuitenkin useita vahvoja lenkkejä, joiden uskon sijoittuvan hyvin omissa lajeissaan 16 kilpailijan joukossa. Harmi vain, että esimerkiksi tuore 14-sarjan suomenmestari Oskari Kangasniemi on sairastunut ja ei pysty kilpailemaan, kertoo IU:n valmennuspäällikkö Antti Mäkelä isäntäseuran kuulumisista.

Valtakunnallisen Vattenfall seuracupin kummiurheilijoina toivat Ikaalisten Samuli Samuelsson ja Karhulan Oona Kettunen. Omista maaottelukiireistään johtuen ei Samuelsson kuitenkaan pysty Ikaalisten finaalissa paikalla olemaan.

Aiemmin kesällä käytyjen kahden karsintakilpailun perusteella Mega-sarjan ennakkosuosikkeina saapuvat Ikaalisiin Pyhäselän Urheilijoiden ja Noormarkun Nopsan joukkueet. Hämeestä selviytyi 16 joukkueen joukkoon Ikaalisten lisäksi Tammelan Ryske.

Finaalia pääsee seuraamaan vapaasti, joten järjestäjätaho toivoo paikalle rutkasti porukkaa seuraamaan tulevaisuuden toivojen kilpailua.

Kalle Mäkelä