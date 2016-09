Pääkirjoitus: Hyvä lisä palveluvalikoimaan

17 Pirkanmaan kuntaa perusti yhteisen ikäihmisten perhehoidon yksikön, joka aloittaa tänään. Yksikön tavoitteena on edistää ikäihmisille tarkoitettua palvelumuotoa, josta on maakunnassa toistaiseksi varsin vähän kokemusta. Lokakuussa alkaa ennakkovalmennus, johon parhaillaan haetaan osallistujia.

Malli, jossa hoivan tarpeessa oleva ikäihminen asuu pitkäaikaisesti perhehoitajan kodissa, kuulostaa inhimilliseltä ja kirjaimellisesti kodinomaiselta. Perhehoidossa vaihtoehtona on myös tilapäinen asuminen perhehoitajan luona, mikä tulee kyseeseen esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ajaksi.

Osavuorokautinen perhehoito, eli eräänlainen ikäihmisen päivähoito taas voisi tarjota työikäiselle omaishoitajalle mahdollisuuden työskennellä myös kodin ulkopuolella. Perhehoitaja voi työskennellä myös hoidettavan kotona.

Jos ikäihmisten perhehoidolla on mahdollista helpottaa omaishoitajien taakkaa, hoivamuoto on enemmän kuin tervetullut lisä. Perhehoito sinänsä ei ole uusi keksintö, sillä osavuorokautinen hoito alle kouluikäisille asiakkaille on tuttua perhepäivähoitoa. Maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö puolestaan aloitti Pirkanmaalla keväällä 2014.

Varsinais-Suomessa ikäihmisten perhehoidosta on kokemusta jo muutaman vuoden ajalta. Kaarinassa on jopa perhehoitokylä, jonka viidessä perhekodissa asuu kussakin neljä vanhusta perhehoitajan kanssa.

Kaarinan vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom toteaa, että perhehoito tarjoaa ikäihmisille hyvän ja mieleisen hoiva- ja asumismuodon.



