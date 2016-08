Kolumni: Vähän hullu

Pieni ruskea kirjanen mahtuu kämmenelle lepäämään – mikä aarre onkaan lymyillyt toimituksen kirjahyllyssä! Vaan olisiko Matti Kuusen vuonna 1961 toimittamasta Viisauden Sanakirjasta ja sen tuhannesta ja yhdestä sananlaskusta apua nykyarkeen?

Usein vaivana on aika eli sen puutteen tuottama stressi. Ja lisää stressiä saa se, joka seuraa sanontoja ”aika on rahaa” ja ”ajan voitat, kaikki voitat”. Rennompaa otetta kaipaavan sopii suunnata katseensa horisonttiin ja pohtia mietteitä ”aika vanhin, avaruus suurin” tai ”aikaahan eniten maailmassa on”.

Suvaitsevaisuutta muuttuvaan maailmaan tuo sen muistaminen, että olemme erilaisia, sillä ”yksi työ tehdään yhdeksään sorttiin” eikä ”kaikkia kenkiä yhdellä lestillä tehdä”.

Näillä seuduilla on tunnetusti sen verran jäyhää kansaa, että monen mieltä takuulla lämmittävät sanonnat ”vaitioleva kaikki voittaa”, ”puhumatta paras”, ”parempi yksi sana kuin yhdeksän” ja ”kuule paljon, puhu vähän”. Tosin savolaiset osaavat kääntää puhumattomuuden hyveen päälaelleen: ”iäneti on hullukii viisas”.

Naisena sen sijaan on pakko tuhahdella vanhan kansan (miesten) naiskäsitykselle. Mitäs viisautta oikein ovat olevinaan sananlaskut ”akka miehetön kuin veräjä pieletön” tai Pohjois-Savosta poimittu ”akoella ja susilla on mualima pilattu”?

Vaan ollaankohan meillä kotona ihan samaa mieltä sanonnasta, jonka mukaan ”jolla vaimo, sillä vaiva”? Entäs mitä ihmettä tarkoittaa sanonta ”hius pitkä, lyhyt mieli”? Onko tässä itsetutkiskelun paikka?

Tässä vaiheessa kolumnia alkaa jo miettiä, olisiko kirjoittamisen sijaan ollut paras noudattaa ohjetta ”viisas vaikenee”.

Tosin lohtua tuo sanonta ”ei niin viisasta ettei vähän hullu”.

Liisa Raipala