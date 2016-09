Lukijoilta: Miksei turvallinen tunneli kelpaa, linnuista ja sotaveteraaneista

Lukijoiden palsta, UutisOiva 01.09.2016

* * *

Miksi kevyen liikenteen väylä ei kelpaa?

Ikaalisten toimitukseen soitti rouva, joka ihmettelee kolmostien alittavan kevyen liikenteen väylän käyttöä Kilvakkalan kohdalla.

– Kilvakkalan keskusta sijaitsee eri puolella kolmostietä kuin kevyen liikenteen väylä.

Täällä tehtiin vuosia töitä kolmostien alittavan kevyen liikenteen tunnelin saamiseksi.

– Nyt sellainen on ja sitä saavat käyttää mopotkin.

Silti jatkuvasti näkee, että muutenkin vaarallisen Jämijärven ristin kohdalla mennään tien yli, eikä kierretä tunnelin kautta.

Tunneliin on pieni kierto ylämäkeen, jonka jälkeen saa lasketella mukavasti alamäkeen.

En ymmärrä, miksi turvallista tunnelia ei käytetä, vaan mieluummin oikaistaan vaarallisesti tien yli, soittaja ihmettelee.

* * *

Sipsiönjärven linnuille rauha

Mökkijärvemme Sipsiönjärven vesilinnusto on vuosien ja vuosikymmenten aikana huvennut melkoisen vähiin. Tänä kesänä järvellä eleli viisi kanadanhanhea, jotka eivät ainakaan meidän rannassamme sotkeneet, pikemminkin melkein kesyyntyivät kesän kuluessa. Sorsastuksen alettua viidestä hanhesta kaksi katosi.

Muutamia hanhia järvellä on aiempinakin kesinä näkynyt, mutta sorsalintuja järvellä on kovin vähän. Voisiko järven rauhoittaa vesilintujen metsästykseltä muutamaksi vuodeksi kokonaan?

Mökkiläinen

* * *

Voisiko nimikyltit kunnostaa?

Hämeenkyrön toimitukseen soittanut herrasmies, sotaveteraanin omainen itsekin, halusi jättää hartaan toiveen asiasta päättäville.

Voisikohan hautausmailla sijaitsevien sankarihautoja millään kunnostaa siten, että nimikylteistä saisi paremmin selvää?

Kyltit ovat soittajan mukaan varsin kurjassa kunnossa.

– Tällainen teko olisi viimeinen kunnioituksenosoitus veteraaneille, soittaja toteaa.

Toivottavasti kyltit ja merkit saataisiin kunnostettua, etenkin kun juhlavuosikin on tulossa.