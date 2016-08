Kovelahteen elvytyslaite sydänpotilaan avuksi

IKAALINEN. Kovelahdessa on nyt mahdollisuus tarttua nopeasti sydänpysähdyspotilaan ensiaputoimiin. Kylään on hankittu talkookeräyksellä defibrillaattori.

Laite luovutetaan käyttöön ensi viikon perjantaina 2. syyskuuta. Tuolloin myös koulutetaan kyläläisiä laitteen käyttöön kylätalo Nousulassa.

Elvytyslaite sijoitetaan Nousulaan. Laitetta tarvittaessa Nousulan avaimen voi noutaa kyläkaupalta.

– Virallinen ensiapu kyläseudulle saadaan minimissään 20–25 minuutin kuluessa hälytyksestä. Nyt ensiapulaite on saatavilla käyttöön muutamassa minuutissa, kertoo hankkeen puuhamies Paavo Heikkilä.

Paavo Heikkilä sai innostumaan laitteen hankintaan suuren joukon yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä.

Kyläläisille koulutusta sydänpysähdyksen varalta

Defibrillaattori eli defi on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.

Laite tunnistaa luotettavasti rytmihäiriön ja neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti.

Sydänpysähdyksen sattuessa toipumismahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi aikaviive, jolloin sydämen oma rytmi ja verenkierto saadaan palautettua. Tehokkaalla paineluelvytyksellä voidaan ylläpitää osittain verenkiertoa, mutta sydänpysähdyksen aiheuttaman mahdollisen rytmihäiriön poisto edellyttää defibrillaattorin antamaa sähkövirtaa.

– On tärkeää, että nyt kun laite on saatu kylään, sitä myös osataan käyttää. Kaikkien kiinnostuneiden kannattaakin osallistua koulutustilaisuuteen, Heikkilä painottaa.

Kouluttajana perjantaina 2. syyskuuta kello 18 Nousulassa toimii laitteen toimittavan yrityksen edustaja Johanna Herrala.

Terhi Palonen