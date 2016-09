Kolumni: Vastuunkantoa

On eräs nimi, jonka yleisyys jättää Korhoset ja Virtaset kauas taakse. Kun tiskivuori pursuilee yli äyräidensä ja kissanhiekan aromi leijailee vastaan jo ulko-ovelta, syyllinen on aina selvillä. Joku Muu tai joku hänen lukuisista kaimoistaan on taas jättänyt hommansa puolitiehen.

Tämän mystisen henkilön ulkonäköä, ikää tai edes sukupuolta ei tunnu tietävän oikein kukaan. Se on kuitenkin varmaa, että joka ikisestä perheestä, koulusta ja työporukasta takuuvarmasti löytyy samanniminen henkilö.

Olipa naama tuttu tai ei, me suomalaiset olemme silti sinisilmäisen luottavaista kansaa. Luotamme hilpeästi siihen, että pinttyneestä liasta mustuneen lautasen paikka on huojuvan tiskivuoren kruununjalokivenä. Eiköhän vastuuvuorossa oleva herra tai rouva Muu joskus ilmaannu paikalle siirtämään sen tiskikoneen syövereihin.

Vapauden ja vastuun tasapainon ajatus on tältä työmyyrän vastakohdalta kuitenkin täysin hukassa. Vihaisen etsintäkuulutuksen laatiminen ei tässä tilanteessa auta, sillä työtehtävistään lusmuilevan kaverin olinpaikkaa ei tiedä kukaan. Kenties Muun olemus henkilöityy naapurin hyvänpäiväntuttuun, jonka oletetaan kiltisti kuskaavan jätekatoksen nurkkaan jätetyt romut kierrätyskeskukseen. Kyseessä voi olla myös vaihto-oppilasparka, joka yritettiin nakittaa tekemään yhteinen ryhmätyö yksin ja joka siitä ahdistuneena lähti ensimmäisellä lennolla niin kauas Suomesta kuin mahdollista.

On siis aika huokaista, että eikö kukaan taaskaan ikinä koskaan mitään ja ryhtyä käärimään hihoja. Tässä asiassa voisimme ottaa oppia parivuotiaalta uhmaikäiseltä. Kun jokin asia tarvitsee muutosta, sen tekijä voisi ainakin joskus olla painokkaasti minä ite.

Elina Pikkarainen