Ikaalisten Karjalaseura julkaisee kyläkirjan

IKAALINEN. Ikaalisten Karjalaseura julkistaa ensi viikolla Vernitsan viljelyksiltä Sortanlahden kauppapaikkaan -kyläkirjan.

Kirjan toimituskuntaan ovat kuuluneet Marja-Terttu ja Kalevi Hämäläinen, Kirsi-Marja ja Matti Humala, Pirkko Haavisto, Pentti Lappalainen ja Lea Jokinen.

Kyläkirja kertoo luovutetun alueen kyläelämästä. Kylää hallitsi Wernitsan hovi. Venäjän vallan aikana hallitsijalla oli tapana lahjoittaa sodissa ansioituneille sotapäälliköilleen maa-alueita. Näin Wernitsan alue joutui hovin alaisuuteen. Kirjassa on aikalaisten muisteluita ajasta ennen sotia.

Suomen Keisarillinen Senaatti osti Vernitsan hovin alueen parooni Freedericksziltä. Senaatti ei kuitenkaan antanut alueella asuvien lunastaa viljelemiään maita. Senaatti perusti alueesta valtion mallitilan ja laittoi vuonna 1885 maat 50 vuodeksi vuokralle. Näin vernitsoisista tehtiin raskain ehdoin vuokraviljelijöitä.

Monien kirjelmien ja valtuuskuntien jälkeen Senaatin kamaritoimikunta päätti vuonna 1910, että Vernitsan hovista murrettaan 74 itsenäistä tilaa. Maanviljelijät pääsivät vihdonkin viljelemään omia maita.

Viipurin läänin Pyhäjärven pitäjästä, Wernitsan ja Sortanlahden kylän asukkaat on suurelta osin sijoitettu Ikaalisiin.

Kyläkirjan julkistamistilaisuus on torstaina 15. syyskuuta Kauppilan Matkailutilalla kello 14. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ennakkoon voi ilmoittautua Lea Jokiselle 12. syyskuuta mennessä.