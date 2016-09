Geopark yhdistää luonnon ja kulttuurihistorian

JÄMIJÄRVI. Geologi Pasi Talvitie nappaa pyöristyneen tiilenpunaisen kivenmurikan Jämin Soininharjulta.

– Lauhanvuoren hiekkakiveä, hän toteaa maasta löytyneestä jääkauden loppuvaiheen merkistä.

Talvitie on palkattu geologiksi geopark-hankkeeseen, johon Jämi ja laajemminkin valtion maat Hämeenkankaalla kuuluvat. Tavoitteena on saada Unescon myöntämä kansainvälinen geopark-status Lauhanvuoren alueelle, johon kuuluvat Hämeenkankaan lisäksi muun muassa Lauhanvuoren ja Kauhaneva–Pohjankankaan kansallispuistot, Haapakeitaan soidensuojelualue, Parkanon Alkkianvuori ja Karijoen Susiluola.

Talvitien tehtävänä on koordinoida alueen geologista tietoa ja tuottaa siitä kansantajuista opastusmateriaalia etenkin verkkoon geopark-hankkeen omalle.

Suunniteltavan geoparkin teemana on suo. Hämeenkankaan harjut ja alueen suot ovat saman geologisen aikakauden lapsia: ne ovat syntyneet jääkauden loppuvaiheessa mannerjäätiköiden sulaessa.

– Kangas kerää vettä ja purkaa sen soihin ja lähteisiin, ja Hämeenkangas on soiden ympäröimä. Se on omalla tavalla vaikuttanut alueen kulttuurihistoriaan ja käyttöön. Kangas on valikoitunut kulkureitiksi, kun ympärillä on vaikeakulkuisia soita.

Hämeenkankaan harjut nousevat harjujen joukossa omaan mittaluokkaansa. Kahden jääkielekkeen välissä muodostunut saumaharju on useita kilometrejä leveä, ja kun koko harjujakso alkaa jo Hämeenkyrön Lintuharjusta, pituutta kertyy kymmeniä kilometrejä.

– Mittakaava on melkein sama kuin Salpausselällä, Talvitie vertaa.

Geopark tekisi aluetta tunnettavammaksi

Harjujen rinteissä voi yhä nähdä jääkauden loppuvaiheen jättämiä jälkiä muun muassa rinteiden pitkinä muinaisina rantavalleina. Jääkauden sulamisvaiheessa vesi oli korkealla ja aallot kasasivat silloiselle rantavyöhykkeelle hiekkaa ja soraa. Kun vesi laski, tuuli kasasi paljastunutta rantahiekkaa dyyneiksi.

Tarkoitus on tuoda aluetta tunnetummaksi.

– Alue ei häpeä monen suositun luontokohteen rinnalla. Alueen suot ovat Etelä-Suomessa harvinaisia luonnontilaisina säilyneitä. Itse asun Tampereella, ja Hämeenkangas on sieltä yllättävän lähellä. Täällä on taukopaikkoja paljon, ja paikka on vielä monelta löytämättä.

Jos geopark-status saadaan, sen avulla halutaan houkutella lisää myös kansainvälisiä matkailijoita, joille harjujaksot ja suomaisemat voivat olla hyvinkin erikoinen kohde.

– Palveluita, kuten majoitusta löytyy. Metsä tai suo voi olla myös aika pelottava elementti, ja katsomme mahdollisuuksia kehittää opastuspalveluita.

Metsäpalot muodostivat Soininharjun

Aineistoa kerätään laajemminkin alueen luonnosta ja myös kulttuurihistoriasta. Esimerkiksi Jämin Soininharjun puuttomalla alueella elää paahdeympäristöä vaativia harvinaisia kasveja.

Puuttomuuteen liittyy myös kulttuurihistoriaa.

– Täällä on ilmeisesti ollut enemmänkin avointa aluetta, koska metsäpaloja on ollut paljon. Aikanaan torpparit eivät saaneet ottaa valtion mailta puuta, paitsi metsäpalon jäljiltä. Yllättäen valtion mailla onkin ollut paljon metsäpaloja.

Lisää tarinoita toivotaan talteen muun muassa paikallisilta ihmisiltä.

Liisa Raipala