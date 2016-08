Äänestä vuoden 2016 kesäkuva!

Mediaperhe Oivan kesäkuvakilpailu on yhtä matkaa kesän myötä finaalissa. Kuvissa, joita toimitukseen postilaatikkoon kapsahti yhteensä 66 kappaletta, näkyivät tutut kesäiset aiheet: eläimet, lapset ja erilaiset maisemat. Näistä kesäisistä otoksista toimituksen arvovaltainen raati on nyt valinnut 10 tunteikasta, hauskaa, ilahduttavaa tai sykähdyttävää kuvaa.

Tehtävä ei todellakaan ollut helppo. Kuvat on valittu edustamaan koko seutua ja mahdollisimman monenlaista kesän kirjoa. Kiitos kaikille kesäkuvia lähettäneille!

Valta siirtyy lukijoille – äänestä Oivaseudun vuoden 2016 kesäkuva!

Äänestä suosikkiasi sähköpostilla lähettämällä viesti osoitteeseen toimitus@mediaperheoiva.fi. Kirjoita viestin otsikoksi ”Kesäkuvakisan äänestys” ja muista tekstikentässä mainita lempikuvasi numero. Laita mukaan myös yhteystietosi (puhelinnumero ja sähköpostiosoite riittää), jos haluat osallistua äänestäjien kesken suoritettavaan arvontaan.

Äänestysaikaa on perjantaihin 9. syyskuuta asti, ja kesäkuvakisan voittanut kuva esitellään uudestaan UutisOivassa tulevan syyskuun aikana.

1.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

